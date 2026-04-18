Maurizio Burlando è il nuovo direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha nominato Maurizio Burlando nuovo direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Nato a Genova e con origini familiari framuresi, Burlando è laureato in Scienze Geologiche e ha maturato una prima esperienza nella geologia ambientale e applicata. Per vent'anni ha diretto il Parco naturale regionale del Beigua, anche in qualità di responsabile del Geoparco UNESCO; successivamente, per quasi otto anni, è stato direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e coordinatore tecnico della Riserva della Biosfera MAB UNESCO "Isole di Toscana".

Nel corso della carriera ha consolidato un profilo di rilievo nazionale e internazionale: valutatore per l'UNESCO, Coordinatore del Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani, Presidente dell'Associazione Italiana Direttori Aree Protette e oggi membro del Comitato tecnico-scientifico di Federparchi. Fa inoltre parte del gruppo di esperti selezionati dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura per la valutazione delle candidature italiane alla Green List.

Ha maturato una solida esperienza nella pianificazione e gestione delle aree protette, coordinando Piani di Parco, strumenti della rete Natura 2000 e programmi legati alle Riserve della Biosfera e alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Un percorso tecnico-scientifico e gestionale di alto profilo, sviluppato in contesti di riconosciuta eccellenza ambientale, che rappresenta una solida base per affrontare le sfide del nuovo incarico.

Nelle prossime settimane verranno perfezionate le procedure amministrative che formalizzeranno il passaggio di Burlando dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano al Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Il Presidente Viviani e il Consiglio Direttivo, esprimono un sentito ringraziamento all'ingegner Patrizio Scarpellini, già Direttore dell'Ente, che negli ultimi 13 anni ha ricoperto il ruolo con competenza, passione e senso delle istituzioni, garantendo efficienza e stabilità anche in fasi particolarmente complesse e contribuendo a consolidare le basi organizzative e professionali dell'Ente.

Un ringraziamento è rivolto anche al geologo Emanuele Raso che, nel ruolo di Direttore facente funzione, ha assicurato continuità operativa all'Ente nel periodo transitorio, svolgendo il proprio incarico con dedizione, professionalità e spirito di servizio. Figura espressione del territorio, rappresenta al contempo il valore delle competenze che l'Ente ha saputo sviluppare e mettere a disposizione.

"Con la nomina del direttore Burlando da parte del Ministro Fratin – dichiara il Presidente del Parco Lorenzo Viviani – si completano gli organi direttivi dell'Ente e si apre una nuova fase. Abbiamo davanti un orizzonte importante: portare a compimento le attività in corso e avviare nuove progettualità, fondamentali per rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione del nostro Parco. Desidero aggiungere un ringraziamento sincero ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ente che, in questa fase di passaggio, hanno garantito la stabilità dell'azione amministrativa e, con un lavoro di squadra concreto, hanno reso possibile il raggiungimento di traguardi significativi."

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