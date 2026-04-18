Genova, il presidente Bucci visita la casa della comunità Celesia: “Luoghi fondamentali per la salute dei liguri”

Le Case della Comunità aprono le porte ai cittadini e la Liguria punta sulla sanità di prossimità. In occasione dell’open day regionale, il presidente Marco Bucci ha visitato la struttura Celesia di Rivarolo, rilanciando il ruolo di questi presidi come snodo strategico per rafforzare assistenza, prevenzione e servizi sul territorio.

Visita istituzionale – Tappa genovese per il presidente della Regione Marco Bucci alla Casa della Comunità di via Cambiaso, in Valpolcevera, durante il fine settimana dedicato agli open day in tutta la Liguria. “Un’iniziativa preziosa per far conoscere al pubblico queste strutture”, ha dichiarato Bucci, sottolineando il valore di presidi che “sono fondamentali per tutelare la salute di tutti i liguri”.

Servizi – L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i cittadini ai servizi sanitari territoriali, mostrando da vicino attività, percorsi di presa in carico e prestazioni disponibili. Bucci ha evidenziato anche il potenziamento previsto con l’apertura della struttura dell’ex istituto Trucco di Bolzaneto, definita una risposta concreta ai bisogni del territorio.

Partecipazione – Alta l’affluenza registrata già nelle prime ore della giornata. “Si registrano centinaia di accessi nelle Case di Comunità su tutto il territorio regionale”, ha spiegato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, parlando di un segnale di interesse da parte dei cittadini verso questo modello assistenziale.

Modello territoriale – La struttura Celesia viene indicata come esempio di integrazione tra professionisti e servizi, con una rete pensata per offrire risposte più rapide e vicine ai pazienti. Il focus resta su una sanità che alleggerisca la pressione sugli ospedali e rafforzi l’assistenza di prossimità.

Prospettive – L’open day si inserisce nel percorso di sviluppo delle Case della Comunità come cardine della riorganizzazione sanitaria regionale. Un modello che punta su accessibilità, prevenzione e presenza capillare sul territorio.

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