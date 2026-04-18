“I ragazzi non sono il futuro, sono il presente”: Galiano rilancia l’educazione alle relazioni nelle scuole a Genova

I giovani non vanno “parcheggiati” nel domani, ma coinvolti oggi. Da Genova, Enrico Galiano, scrittore e insegnante lancia un messaggio netto durante la lezione-evento al Mercato di Corso Sardegna: l’educazione alle relazioni deve entrare stabilmente nella scuola. Un tema affrontato con gli studenti del Klee-Barabino, nell’ambito della campagna Coop “Dire, fare, amare”.

Messaggio chiave – “I ragazzi non sono il futuro, sono il presente”, ha detto Galiano, sintetizzando il cuore dell’incontro. Al centro, il bisogno di dare spazio a emozioni, fragilità e linguaggio, contrastando quello che il docente definisce il rischio di diventare “analfabeti emotivi”.

Educazione affettiva – Per Galiano, portare le emozioni in classe non è un elemento accessorio, ma uno strumento educativo. “Le parole hanno un impatto reale”, ha spiegato, collegando il tema dell’educazione sentimentale anche alla prevenzione della violenza e dei comportamenti distorti.

Progetto Coop – L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale Close the Gap, sostenuto da Coop, che punta a introdurre l’educazione alle relazioni nelle scuole. Andrea Mantero, direttore Soci e Consumatori di Coop Liguria, ha ribadito l’obiettivo di creare spazi di ascolto per i ragazzi e intervenire in chiave preventiva sui temi del disagio e delle disparità di genere.

Scuola e istituzioni – All’incontro ha partecipato anche l’assessora Rita Bruzzone, che ha sottolineato il valore di un’azione precoce su rispetto, parità e consapevolezza. Il confronto con gli studenti si è trasformato in una lezione partecipata, tra domande, riflessioni e dialogo diretto.

Il tour – Genova è una delle tappe del percorso nazionale che ha già toccato altre città italiane. L’obiettivo resta portare il dibattito sull’intelligenza emotiva fuori dalle aule tradizionali e dentro i luoghi pubblici, coinvolgendo scuole, famiglie e territori.

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