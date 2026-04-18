Cantieri ed eventi: tutto quello da sapere per le limitazioni del traffico
di Redazione
Le modifiche alla sosta e alla viabilità per le due manifestazioni sportive di sabato 18 e domenica 19. Proseguono i cantieri per la realizzazione del Terzo Valico a Rivarolo. Limitazioni in sopraelevata e lavori al manto stradale a Caricamento
Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 17 al 24 aprile, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:
1) Sabato 18 e 19 aprile, gli eventi "Family Run", "Mezza Maratona Internazionale di Genova" e "Corri Genova"
2) I lavori per la realizzazione del Terzo Valico, a Rivarolo
3) Le limitazioni alla circolazione sulla Sopraelevata
4) I lavori al manto stradale a Caricamento
Nel dettaglio:
1) SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE – EVENTI “FAMILY RUN”, “MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DI GENOVA” E “CORRI GENOVA”
A partire da sabato 18 aprile, per consentire il regolare svolgimento degli eventi “Family Run”, “Mezza Maratona Internazionale di Genova” e “Corri Genova”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle fasce orarie sottoindicate entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:
- "Family Run", sabato 18 aprile:
a partire dalle ore 14.30 e sino a cessate esigenze, divieto di transito sulla Sopraelevata in ambedue le carreggiate, ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.
- “Mezza Maratona Internazionale di Genova”, domenica 19 aprile:
piazza Caricamento, all’altezza del palazzo San Giorgio, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Piazzetta Jacopo da Varagine e Ponte Calvi, su ambo i lati della strada:
1. dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.
2. dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di transito ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.
Inoltre, dalle ore 00.00 sino a cessate esigenze, divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in:
- via del Molo
- piazza Caricamento
- via Antonio Gramsci (direzione ponente)
- via Alpini d’Italia
- piazzale Stazione Marittima
- via Adua, semicarreggiata direzione ponente
- via Bruno Buozzi, semicarreggiata direzione ponente fino a piazza dinegro (esclusa)
- via Mura degli Zingari (nel periodo della manifestazione i veicoli in sosta non potranno accedere alla viabilità principale)
- via San Benedetto
- via Abbiate
- via Pagano Doria intersezione ponte pini con obbligo di svolta a sinistra con direzione monte (via del Lagaccio) con contestuale divieto di circolazione in direzione mare verso via Abbiate
- via Fanti d’Italia
- piazza del Principe con divieto di transito su tutta la rotatoria (il personale della Polizia Locale presente sul posto provvederà eventualmente ad adottare ulteriori iniziative se
ritenuto necessario)
- va Andrea Doria
- via Balbi
- piazza della Nunziata
- via Paolo Emilio Bensa
- largo della Zecca
- via Cairoli
- via Garibaldi.
2) RIVAROLO – LAVORI TERZO VALICO DEI GIOVI - VIE ROSSINI, PISONI, VEZZANI, DURIA E CELESIA, PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI, PIAZZALE CARMARINO
Dalle ore 21 dell’8 aprile alle ore 24.00 del 23 aprile a Rivarolo, per consentire il varo del nuovo ponte di via Rossini nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti disposizioni:
- via Gioacchino Rossini:
1. divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra piazza Durazzo Pallavicini e via al Ponte Polcevera
2. conferma dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni
3. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Gio Batta Roggerone e via al Ponte Polcevera.
- via Antonio Duria:
divieto di transito pedonale e veicolare.
- via Gastone Pisoni:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico
3. divieto di fermata veicolare su entrambi i lati della strada.
- piazzale Roberto Carmarino:
conferma dell’obbligo di dare precedenza e di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.
- via Faliero Vezzani:
obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) e conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.
- piazza Durazzo Pallavicini:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare
3. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati
4. l’area di sosta riservata ai veicoli in servizio Taxi è ricollocata all’altezza del civico 21.
- via Celesia, nel tratto compreso tra il civico 13E e piazza Pallavicini:
1. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
2. divieto di fermata veicolare.
Inoltre, fino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata di veicoli degli inadempienti nei segmenti interessati dall’esecuzione delle modifiche alla segnaletica stradale in:
- via Gioacchino Rossini
- via Antonio Duria
- via Gastone Pisoni
- piazzale Roberto Carmarino
- via Faliero Vezzani
- piazza Durazzo Pallavicini
- via Durazzo Pallavicini
- via Celesia.
VIA DURIA – LAVORI TERZO VALICO DEI GIOVI
Sono reintrodotte fino al 30 novembre in via Duria, per consentire le lavorazioni di rimozione impalcato esistente e attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo impalcato nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, le seguenti disposizioni:
1. divieto di transito nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri (escluso) e il voltino che adduce a via Teresa Durazzo Pallavicini (escluso)
2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare e limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri e via Gioacchino Rossini
3. nel tratto compreso tra il varco di monte e quello di mare di accesso alla Caserma dei Carabinieri, la circolazione veicolare è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direttrice monte-mare (in uscita verso via Rossini)
4. divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri e il voltino che adduce a via Teresa Durazzo Pallavicini.
3) SOPRAELEVATA – TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER MANUTENZIONE STRADALE
In Strada Aldo Moro e nelle rampe di collegamento, è istituito il divieto di circolazione veicolare, eccetto afferenti alle lavorazioni, nei seguenti giorni e orari:
• Direzione levante, dalle ore 22:00 del 22/04/2026 alle ore 06:00 del 23/04/2026;
• Direzione ponente, dalle ore 22:00 del 23/04/2025 alle ore 06:00 del 24/04/2026
4) PIAZZA CARICAMENTO - TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA CARREGGIATA
Per quanto sopra esposto, lungo il tratto stradale sottopasso di Piazza Caricamento, è istituito il divieto di circolazione veicolare, eccetto afferenti alle lavorazioni, nei seguenti giorni ed orari:
• Direzione levante, dal giorno 13/04/2026 al giorno 18/04/2026, nella fascia oraria 20:30- 06:00 del giorno successivo;
• Direzione ponente, dal giorno 20/04/2026 al giorno 25/04/2026, nella fascia oraria 20:30-06:00 del giorno successivo;
Contestualmente il limite massimo di velocità è ridotto a 30 km/h in avvicinamento all’area d’interdizione.
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