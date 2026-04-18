Arenzano, Sonny Colbrelli conquista la platea dei cardiologi: “Sport e sicurezza, Italia all’avanguardia”

L’ultimo vincitore italiano della Parigi-Roubaix, Sonny Colbrelli è intervenuto al convegno dei cardiologi liguri di Arca ad Arenzano.



Il campione bresciano, costretto allo stop dall’attività agonistica dopo un arresto cardiaco avvenuto sul traguardo di una gara terminata con un secondo posto, ha detto: “Seguo con interesse il dibattito legato alle differenti normative vigenti tra paesi europei. È una realtà che alcune nazioni siano più permessive di altre come ad esempio l’Italia. Al tempo stesso, ulteriore evidenza che da noi le percentuali indichino una decisa percentuale al ribasso di decessi. Non ho nulla da rimproverare al sistema nazionale”.



Gli specialisti, relatori dell’evento Arca, hanno sottolineato la tendenza per il cittadino medio in tema di cardiologia moderna: “Meno farmaci, più movimento”.

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