Mezza di Genova, Sanna a Telenord: "Questa corsa è l’immagine di una città viva, che unisce sport, turismo e cultura"
di steris
“Essere stato il primo e unico vincitore italiano è un primato importante, ma oggi sono qui solo per ribadire l'importanza dello sport per il territorio"
“Essere stato il primo e unico vincitore italiano è un primato importante, sarebbe bellissimo riuscire a ripetersi ai livelli di un tempo. Oggi però siamo qui soprattutto per condividere questa esperienza, insieme ad amici e colleghi, e per ribadire quanto lo sport sia fondamentale per il nostro territorio". Così ai microfoni di Telenord Armando Sanna, vincitore nel 2009 della Mezza di Genova e unico italiano finora a riuscirci, oggi capogruppo Pd in Consiglio regionale.
"Genova sta rispondendo alla grande: due giorni di festa, 10.000 partecipanti e tutto esaurito. È l’immagine di una città viva, che unisce sport, turismo e cultura. Oggi è un’emozione unica: partire, correre e, naturalmente, arrivare".
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