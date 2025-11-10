Premiata a Napoli per "Romanna" l'autrice genovese Leyla Ziliotto

NAPOLI - L'autrice genovese Leyla Ziliotto è stata premiata a Napoli per aver vinto il premio nazionale letterario Publio Virgilio Marone, giunto alla sesta edizione, nella sezione poesia in lingua dialettale con il libro Romanna.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, consistenti in un diploma che raffigura la stele con busto di marmo di Virgilio ed eseguita con la tecnica del puntinismo a china, si è svolta sabato 8 novembre nella sala dei Baroni all'interno del Maschio Angioino.

"Romanna è la testimonianza del toccante legame fra nonna e nipote che trascende circostanze e tempo - si legge nella motivazione ufficiale del premio - e i dialetti rappresentano un patrimonio culturale e artistico di inestimabile valore. L'autrice dimostra come in particolare il dialetto romano non tema eccesso verbale e sia caratterizzato dalla sua natura pungente, cinica e irriverente con battute salaci che si ritrovano in questa sua pubblicazione".





Nella foto: Leyla Ziliotto con il diploma conferitole dalla giuria e raffigurante il poeta classico Virgilio a firma dell'artista Barbara Melcarne.

