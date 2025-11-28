Premi Economia Internazionale e Manzitti, protagonisti Mazzucato e Pompili

GENOVA - È Mariana Mazzucato, professoressa allo University College London e direttrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose, l’economista più influente dell’anno nel panorama mondiale secondo Camera di Commercio di Genova e Istituto di Economia Internazionale, che le hanno assegnato oggi il Premio “Economia Internazionale” 2025. Decisivo il suo contributo per una visione moderna del ruolo dello Stato nell’innovazione e nella crescita economica, con effetti rilevanti sull’internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

Ecco il punto di vista di Mariana Mazzucato sul tema del giorno: "Il problema in Italia è la narrazione che vede il sistema pubblico in perenne contrapposizione con il privato: gli imprenditori accusano lo stato di essere lento e burocratico e i politici si lamentano perchè gli imprenditori non pagano le tasse. Per andare avanti, per innovare bisogna costruire delle partnership serie pubblico/private, partendo dalla regolazione degli appalti: è la prima cosa che hanno fatto gli americani per arrivare sulla luna, cambiare la legge sugli appalti. E poi Cassa Depositi e Prestiti non deve fare soltanto operazioni finanziarie, ma investire nel green e fare in modo che la doppia transizione si faccia davvero. Non possiamo andare avanti solo quando c'è una pandemia o una guerra: dobbiamo farlo anche in tempo di pace".





L’economista che si è distinto di più in campo globale è invece Riccardo Pompili, amministratore delegato di De Wave Group, insignito del Premio “Francesco Manzitti” 2025 per aver guidato il gruppo genovese in una crescita straordinaria, fino a raggiungere la leadership mondiale negli allestimenti e nelle forniture navali. Il tutto grazie a scelte strategiche, acquisizioni mirate, innovazione costante e un forte orientamento alla sostenibilità.





Questo il commento di Riccardo Pompili: "Sono estremamente grato al mio team per avermi aiutato a portare l'azienda dove è oggi. Abbiamo cercato di cogliere i segnali emergenti da uno scenario competitivo per proporci come interlocutore affidabile e i numeri ci hanno dato ragione. Sono felice e orgoglioso di ricevere questo premio a Genova, là dove sono le nostre radici, in una città che ha gli occhi aperti sul mondo".





La cerimonia di consegna dei premi ha visto protagonisti Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio, che ha premiato l’imprenditore Pompili, e Giovanni Battista Pittaluga, direttore scientifico della rivista “Economia Internazionale/International Economics”, che ha consegnato l’ambito riconoscimento all’economista Mazzucato.





«Questi premi – dichiara Attanasio – raccontano due storie diverse ma unite da un filo comune: sapere dove si vuole arrivare e riuscire a cambiare le cose per raggiungere il proprio traguardo. Mazzucato e Pompili rappresentano visione, coraggio e capacità di innovare, tre elementi centrali per l’economia del futuro».





Pittaluga aggiunge: «L’Istituto di Economia Internazionale continua a valorizzare figure che sanno orientare la ricerca, l’impresa e le politiche pubbliche. I premiati di quest’anno incarnano una leadership capace di incidere concretamente sulle trasformazioni globali».





La giornata dei premi si è aperta alle 15,30 con il convegno dedicato alla politica industriale italiana, che ha analizzato le grandi fratture e le nuove opportunità dell’economia globale: dalle tensioni geopolitiche alle crisi energetiche, dal reshoring alla sicurezza delle catene del valore, fino al ruolo dello Stato nel guidare transizioni complesse.





Uno dei temi più attesi è stata proprio l’analisi delle sfide aperte della politica industriale nazionale, che oggi più che mai richiede strategie di intervento più efficaci, sostenibili e condivise. Nel dibattito, moderato dal giornalista RAI Luca Ponzi, un ampio spazio è stato dedicato agli strumenti europei, come il Green Deal e il Net-Zero Industry Act, e il contributo del PNRR nel ridisegnare il futuro competitivo del sistema produttivo italiano.

