Pre-Capodanno al Porto Antico: ordinanza per la sicurezza in vista del dj set di Albertino

di Redazione

Dalle 17 stop a bevande in vetro o metallo e divieto di detenzione di botti e di spray urticante

Scatta dalle ore 17 di oggi l’ordinanza del Comune di Genova per la sicurezza urbana in occasione del Pre-Capodanno al Porto Antico, che vedrà protagonista Dj Albertino questa sera in calata Falcone e Borsellino, con inizio dello spettacolo alle 21.30.


Il provvedimento, firmato dalla sindaca Silvia Salis su proposta dell’assessore alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e dell’assessore al Commercio Tiziana Beghin, resterà in vigore fino alle ore 24.00 e introduce una serie di divieti a tutela dell’incolumità pubblica.


In particolare, è vietata la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali e dei relativi dehors, così come la detenzione e il consumo di bevande in vetro o metallo in aree pubbliche o aperte al pubblico. È consentito esclusivamente l’uso di bottiglie o contenitori in plastica o cartone, privi di tappo.


L’ordinanza prevede inoltre il divieto di detenzione e utilizzo di articoli pirotecnici ed esplodenti, nonché la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.


Le misure si applicano nelle seguenti aree del Porto Antico e zone limitrofe: ponte Embriaco, calata Cattaneo, calata Mandraccio, via al Porto Antico, piazza Caricamento, ponte Spinola, via al Mare Fabrizio De André e isola delle Chiatte.

