Pra', è nata la Pro Loco: prime iniziative per i giovani e il territorio

Da aprile Pra’ può contare su una nuova realtà associativa: è nata infatti la Pro Loco di Pra’, con l’obiettivo di valorizzare la delegazione, le sue tradizioni e il tessuto commerciale locale. A guidarla è Mauro Campora, neo presidente, che insieme al direttivo ha già messo in campo diverse iniziative di cui la prossima è dedicata ai più giovani.





La Pro Loco, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pra’, istituirà infatti borse di studio per ragazzi che si distinguono sia nello sport sia nel rendimento scolastico, premiando l’impegno e la costanza come valori fondamentali della crescita personale e civica.





Accanto alla nuova associazione, continua l’attività del CIV (Centro Integrato di Via), presieduto da Mauro Rossi, che riunisce una trentina di esercenti e operatori economici del territorio. Lo stesso presidente è titolare di un negozio storico, conosciuto per offrire “articoli dalla A alla Z”, punto di riferimento per molti praini.





Il cuore dello shopping resta via Fusinato, la via commerciale per eccellenza, ma Pra’ mostra anche un volto diverso e più rilassato: quello della fascia di rispetto, con la sua passeggiata sul mare che si snoda lungo il litorale, offrendo uno spazio di incontro e benessere a residenti e visitatori.





Con la nascita della Pro Loco, l’impegno congiunto di cittadini, scuole e commercianti promette di dare nuovo slancio alla vita sociale e culturale della delegazione, rafforzando l’identità di un quartiere che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici con il suo centro storico, le sue botteghe e ristoranti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.