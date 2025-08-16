Portovenere, mille lumini sulle rocce: Soccorso alpino in azione per la festa della Madonna Bianca

Non un’operazione di salvataggio, ma un intervento carico di suggestione e tradizione. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, oggi, si sono arrampicati sulle scogliere e sulle aree più impervie di Portovenere per posizionare oltre mille lumini in vista della storica festa della Madonna Bianca.

Come ogni anno, il borgo si prepara a illuminarsi domani sera con circa duemila fiammelle, dando vita a uno degli spettacoli più affascinanti dell’estate ligure. Il compito di collocare le luci nei punti più difficili da raggiungere, soprattutto intorno alla chiesa di San Pietro, è stato affidato proprio al Soccorso Alpino, che ha operato con manovre da cordata simili a quelle impiegate nei salvataggi in quota.

La festa della Madonna Bianca è tra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale e richiama ogni anno centinaia di visitatori, attratti dalla bellezza del borgo trasformato in un presepe di luce affacciato sul mare.

