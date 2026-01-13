Portogallo: a Guimarães supporto consultivo UE per accelerare mobilità sostenibile

Il comune di Guimarães ha firmato un accordo di consulenza con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), finanziato dalla Commissione Europea per supportare la transizione della città verso la neutralità climatica. L’accordo è stato riconosciuto durante la cerimonia ufficiale che ha segnato la nomina di Guimarães a Capitale Verde Europea 2026 e l’inizio del suo anno di mandato. Alla cerimonia della firma hanno partecipato Ricardo Araújo, sindaco di Guimarães, Joao Fonseca, responsabile dell’ufficio del Gruppo BEI in Portogallo, e Patrick Child, vicedirettore generale della DG Ambiente della Commissione Europea.

Il supporto consultivo si concentrerà su due priorità strettamente collegate: l’aggiornamento del Piano di Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) di Guimarães e la preparazione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per un sistema di trasporto rapido tramite autobus (BRT). Si prevede che il BRT diventerà la spina dorsale della strategia a lungo termine della città per decarbonizzare la mobilità urbana, migliorare la qualità dell’aria e migliorare l’accessibilità per i suoi cittadini. Questo incarico di consulenza, gestito dalla BEI e finanziato dalla Commissione europea attraverso la missione Climate-Neutral and Smart Cities, aiuterà il comune a rafforzare la bancabilità e la prontezza degli investimenti chiave nella mobilità, aprendo la strada a futuri finanziamenti e implementazioni.

Le città sono al centro della transizione climatica. Supportando Guimarães con servizi di consulenza mirati, la BEI e la Commissione Europea contribuiscono a trasformare i piani strategici in progetti concreti e investibili che offrono benefici reali ai cittadini. La mobilità sostenibile è un pilastro delle città a impatto climatico zero e un elemento importante del premio Capitale Verde Europea. Questo accordo riflette la solida partnership tra la BEI, la città di Guimarães e l’iniziativa Mission Cities.

Guimarães è una delle prime città portoghesi a ricevere il supporto consultivo della BEI nell’ambito della missione Climate Neutral and Smart Cities della Commissione Europea, che fa parte del programma InvestEU.

