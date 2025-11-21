Portofino: quattro trombe d'aria al largo del Borgo, in una giornata livida e fredda

Una tromba d'aria si è stagliata fra cielo e mare al largo di Portofino nel primo pomeriggio, in una giornata segnata da una forte instabilità atmosferica che ha interessato l’intero levante ligure. IniziaImente i vortici erano quattro, uno maggiore e tre di inferiore intensità. fenomeno si è sviluppato rapidamente, emergendo da una cella temporalesca particolarmente intensa che stava transitando sul tratto di mare di fronte al promontorio.

La colonna d’aria, ben visibile dalla costa e dai punti panoramici di Santa Margherita e Camogli, ha attirato l’attenzione di residenti e turisti. Non risultano danni né disagi, poiché la tromba d’aria è rimasta in mare aperto, ma la sua presenza ha evidenziato la complessità di una giornata caratterizzata da improvvisi rovesci, raffiche di vento e repentini cambiamenti di luminosità.

Il fenomeno, pur non raro nel Mediterraneo durante fasi di forte contrasto termico, ha comunque impressionato per la sua nitidezza e durata, contribuendo a sottolineare la fragilità delle condizioni meteo nel periodo autunnale.

