Portofino, il sindaco Viacava: "A breve l'inaugurazione della strada intitolata a Silvio Berlusconi"
di Roberto Rasia
"A breve inaugureremo a Portofino la strada intitolata a Silvio Berlusconi". Lo ha detto a Telenord, nel corso dell'intervista nella nuova trasmissione Close Up, il sindaco Matteo Viacava.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:viacava Portofino berlusconi
Condividi:
Altre notizie
Raddoppio Finale-Andora, Rixi: "Dialogo è la chiave per un’opera attesa da oltre 50 anni"
22/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Municipio Levante: viaggio tra Borgoratti, Apparizione e San Desiderio con presidente Bogliolo e assessore Viale
22/10/2025
di Luca Pandimiglio - Katia Gangale
Città Metropolitana: clamoroso rinvio del primo consiglio, salta la delibera Amt sulle nuove tariffe
22/10/2025
di Gilberto Volpara
Disagi alla Foce: dall’ex Mondo Bimbo alla riqualificazione dei Giardini Govi
22/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Amt, novità in arrivo: addio a metro e ascensori gratuiti, cambia il sistema abbonamenti
22/10/2025
di Stefano Rissetto