Portofino, il sindaco Viacava: "A breve l'inaugurazione della strada intitolata a Silvio Berlusconi"

di Roberto Rasia

SettimoLink

"A breve inaugureremo a Portofino la strada intitolata a Silvio Berlusconi". Lo ha detto a Telenord, nel corso dell'intervista nella nuova trasmissione Close Up, il sindaco Matteo Viacava.

 

 

