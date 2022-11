Portofino, il parroco vince la causa: gli ascensori della proprietà Malacalza pericolosi per la stabilità della chiesa, stop ai lavori

Il parroco di Portofino ha avuto ragione: i lavori per la realizzazione degli ascensori che la famiglia Malacalza stava costruendo per collegare la loro proprietà nei pressi della chiesa Divo Martino potrebbero essere pericolosi per la stabilità della chiesa stessa. Questa mattina il giudice del tribunale di Genova Andrea Del Nevo ha accolto il ricorso promosso dalla parrocchia e ha sospeso definitivamente i lavori. Nella sentenza si legge che il giudice, sulla base delle non contestate conclusioni del perito nominato consulente tecnico d'ufficio, "sono emerse numerose criticita` e lacune in ordine al progetto dell'opera predisposto". Il giudice Del Nevo esclude che i lavori possano riprendere ordinando le opportune cautele ma dovrà essere presentato un progetto ex novo.

"La mancanza nel caso in esame oggi addirittura di un progetto esecutivo dei ricorrenti, non consente allo stato degli atti la prosecuzione dell'opera, che potra` essere iniziata soltanto previa predisposizione di tutta la nuova progettazione necessaria, conforme ovviamente alle indicazioni contenute nella perizia" scrive il giudice. La parrocchia Divo Martino, nel gennaio scorso, si era rivolta al tribunale, presentando perizie dettagliate, evidenziando che l'area è geologicamente instabile. A febbraio il giudice aveva incaricato un perito come consulente tecnico d'ufficio per accertare gli eventuali rischi, perizia acquisita nei giorni scorsi e che ha portato al verdetto di oggi. Uno dei due ascensori, costruiti a spese della famiglia Malacalza, sarebbe stato a servizio pubblico per raggiungere agevolmente l'ex asilo pubblico, dove l'amministrazione di Portofino intende trasferire il municipio. Ora l'iter, qualora si volesse proseguire, deve ricominciare.