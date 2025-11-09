Cronaca

Portofino, due escursionisti soccorsi in elicottero sul promontorio

di Redazione

13 sec
Portofino, due escursionisti soccorsi in elicottero sul promontorio
Piave Motori - T-ROC

GENOVA - Due escursionisti sono stati soccorsi stamani dall'elicottero dei Vigili del Fuoco sul Monte di Portofino, sopra San Fruttuoso. I due erano rimasti infortunati sul sentiero che scende alla località sul mare. E' stato necessario l'intervento aereo per recuperarli e portarli in ospedale.


Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

vvf Portofino

Condividi: