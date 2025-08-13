Portofino diventa "arancione glitter": l’omaggio di Taylor Swift fa il giro del mondo

Portofino brilla sotto i riflettori internazionali grazie a Taylor Swift, che ha scelto il colore “Portofino Orange Glitter” per l’edizione limitata in vinile del suo nuovo album The Life of a Showgirl. Un omaggio cromatico ai celebri tramonti e alle case pastello del borgo ligure, che ha subito colto l’occasione per invitare ufficialmente la popstar.

Intanto i fan sono già in fermento: l’annuncio dell’album, avvenuto nel podcast New Heights del compagno Travis Kelce, è diventato virale, con milioni di visualizzazioni e l’hashtag #TS12 che impazza sui social.

Il vinile, in versione arancione glitter, sarà pubblicato prima del 13 ottobre, ma Portofino è già in clima di celebrazione. Taylor Nation ha pubblicato su TikTok una serie di immagini in tema “orange”.

Il borgo, meta del jet set internazionale, ha risposto con entusiasmo all’omaggio della cantante e prepara una maglia ufficiale “Portofino Yacht Marina” con il logo nel colore scelto da Taylor. La popstar non ha ancora confermato una visita, ma l’invito è stato lanciato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.