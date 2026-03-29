Portofino Days, Martina Colombari a Telenord: "La leadership femminile significa collaborare, non competere"

Intervenuta a Portofino Days, Martina Colombari ha parlato a Telenord di leadership femminile e della disparità di genere nel cinema e nella società. "Nella mia vita ci sono tante donne che occupano ruoli importanti, come la mia ginecologa, il mio avvocato, la mia fisioterapista", ha raccontato, sottolineando come la disparità di genere si stia riducendo. "Non sono di quelle donne che fanno la guerra agli uomini. Dove non arriviamo noi, arrivano loro e viceversa. La cosa bella sarebbe prendersi per mano e arrivare a un obiettivo comune".

Riflettendo sul suo percorso, Colombari ha parlato della sua trasformazione da icona di bellezza a attrice e professionista: "Finalmente io non vedevo l'ora che mi stravolgessero un pochino, perché questa bellezza ti ha pesato in questo lavoro. Sicuramente mi è stata d’aiuto, ed è stata una fortuna vincere un concorso di bellezza, perché da lì ho iniziato tutta la mia carriera".

L’attrice ha raccontato anche il suo approccio ai ruoli: "La possibilità di vedere che anche un bel volto si può trasformare e interpretare un altro personaggio, un ruolo non necessariamente legato a una bella donna con gli occhi azzurri". Ha ricordato il suo primo provino con Checco Zalone e Gennaro Nunziante: "Mi hanno detto 'Sappi che di questo non ci sarà più niente' e ho pensato finalmente, vedremo".

Per il futuro, Martina Colombari annuncia nuovi progetti: "Prossimi progetti a teatro l’anno prossimo, con un testo francese che abbiamo già portato in scena quest’anno. E poi uscirà un mio libro per Mondadori, sullo stile di vita sano, quello che sto mettendo in atto da anni per la mia salute e il mio benessere".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.