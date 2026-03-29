Portofino Days, Carla Signoris a Telenord: "La parità di genere nel cinema? C’è ancora molta strada da fare"

Intervenuta ai Portofino Days, Carla Signoris ha parlato a Telenord di leadership femminile e della disparità di genere nel cinema, raccontando il suo punto di vista ed esperienza. "Ci sono segnali di cambiamento, vedo fiction e film con protagoniste donne", ha detto, pur riconoscendo che "la strada è ancora molto, molto lunga". Con ironia, ha aggiunto che secondo uno studio universitario ci vorranno 150 anni per raggiungere la parità, sperando in una sua reincarnazione per poterla vedere davvero.

Parlando dei suoi ruoli, Carla Signoris ha ricordato con affetto Doris, il pesce chirurgo blu di Alla ricerca di Nemo: "Mi ci sono ritrovata molto, come carattere somiglia molto a me. È rimasta nel cuore di tutti, specie di chi ha bambini piccoli".

Per il futuro, Signoris anticipa nuovi progetti e la seconda stagione di Balene: "Non ho ancora idea quando, ma entro quest’anno dovremmo iniziare". Ha espresso anche la sua passione per le opere prime, che definisce "contagiose per energia ed entusiasmo", e il desiderio di reinterpretare grandi classici: "Mi piacerebbe fare Anna Karenina, ma con un finale diverso, più allegro".

Sul rapporto con le colleghe, l’attrice sottolinea la sua fortuna: "Ho sempre avuto ottimi rapporti con le mie colleghe. Con Veronica Pivetti, ad esempio, ci siamo trovate in grande amicizia. E anche in film dove eravamo tante donne, come Diamanti, il clima era molto giocoso". Sull’eventuale invidia tra donne sul set, Signoris minimizza: "Ci sono giorni in cui sei più fragile, magari un pochino più invidioso, ma sono stupidaggini. Credo che gli uomini siano assolutamente uguali".

Concludendo, Carla Signoris conferma che il cinema resta un terreno dove storie e vite si intrecciano, e dove ogni ruolo porta inevitabilmente parti di sé: "Anche se dovessi fare un’assassina, porterei dentro qualche mio lato oscuro che forse non so se c’è. Ma forse c’è".

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