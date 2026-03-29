Portofino Days, Maria Pia Ammirati a Telenord: "La fiction italiana sta benissimo, grazie alla scrittura e ai giovani talenti"
di Carlotta Nicoletti
"Abbiamo almeno altri due titoli in sviluppo che probabilmente vedranno la luce a Genova e dintorni.
Alla conclusione dei Portofino Days, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha tracciato per Telenord un bilancio positivo dello stato di salute della serialità italiana. "Se parliamo dello stato di salute, devo dire che stiamo benissimo", ha affermato, sottolineando come la fiction italiana sia oggi riconosciuta in tutto il mondo. "La serialità ha varcato i confini e ha dato vita a tantissimi titoli iconici e personaggi straordinari".
Per Ammirati, il successo delle serie tv non dipende da un segreto nascosto, ma da un lavoro attento e complesso: "Quando fai un lavoro così articolato, con tanti attori, associazioni e film commission, chiaramente ha bisogno di una grande cura". Fondamentale, secondo la direttrice, è la scrittura: "Io credo moltissimo nella scrittura, infatti la qualità della scrittura che seguiamo ci dà risultati migliori".
Un altro elemento chiave del successo della fiction italiana è la scoperta di nuovi talenti: "Abbiamo avuto il piacere negli anni di scoprire tantissimi attori giovani, come Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca". Ammirati ha poi parlato dei progetti futuri della Rai: "Siamo adesso in onda con Guerrieri, partiremo con una serie con Bisio molto bella, un nuovo commissario, e una serie nuova chiamata Una finestra vista lago".
Infine, sulla Liguria e i progetti locali: "Adesso faremo sicuramente Blanca il prossimo anno, consolidando un grande sequel. Abbiamo almeno altri due titoli in sviluppo che probabilmente vedranno la luce a Genova e dintorni. La costa, tutto quello che c’è di bello qui, è bellissima".
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