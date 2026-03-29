Addio all'attore David Riondino, incantò Genova col 'Morgante e Margutte' accanto a Dario Vergassola

È morto a 73 anni David Riondino, artista poliedrico e inconfondibile, capace di attraversare teatro, musica e televisione con uno stile unico, fatto di ironia sottile, cultura e improvvisazione. Con lui se ne va una voce originale della scena italiana, capace di mescolare poesia e satira, tradizione e invenzione.

Attore, cantautore, autore e affabulatore, Riondino aveva costruito negli anni un percorso personale lontano dalle mode, mantenendo sempre uno sguardo libero e curioso. Dalle esperienze televisive alla collaborazione con intellettuali e artisti, fino al teatro di parola, ha incarnato una forma di spettacolo colto ma accessibile, mai banale.

A Genova, città che lo aveva accolto più volte, resta vivido il ricordo della sua ultima apparizione nell’estate del 2023, quando salì sul palco del Palazzo Reale insieme a Dario Vergassola. I due portarono in scena “Morgante e Margutte”, rilettura brillante del poema di Luigi Pulci, nell’ambito della rassegna ideata da Sergio Maifredi.

In quella serata, tra le sale del palazzo di via Balbi, Riondino mostrò ancora una volta il suo talento di narratore e improvvisatore, muovendosi con naturalezza tra i versi e l’ironia, in perfetta sintonia con Vergassola. Era il suo teatro: leggero solo in apparenza, capace invece di affondare nelle radici della letteratura per restituirla al pubblico con freschezza e intelligenza.

Quell’interpretazione, tra il colto e il popolare, resta oggi una delle ultime immagini di un artista che ha fatto della parola il suo strumento più potente. E che fino all’ultimo ha saputo usarla per divertire, far pensare e, soprattutto, creare un legame diretto con chi ascoltava.

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