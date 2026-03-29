Portofino Days, Cristina Bolla a Telenord: "La Liguria è pronta ad accogliere grandi produzioni internazionali"

Alla chiusura dei Portofino Days 2026, la presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla ha fatto per Telenord il punto sulla terza edizione della manifestazione, sottolineando il successo dell’iniziativa e l’entusiasmo degli ospiti: "La terza edizione è stata veramente eccezionale, con ospiti importanti che stanno già progettando il futuro dei loro progetti televisivi in Liguria. C'è un grande entusiasmo nei confronti del nostro territorio, sempre più attrattivo e degno di ospitare grandi produzioni internazionali".

Riguardo ai progetti futuri, Bolla ha anticipato alcune novità: "Abbiamo lanciato l’ultimo progetto, che includerà anche un omaggio ad Alberto Sordi per il prossimo anno. Ci saranno tante novità e connessioni tra il mondo dell’industria creativa e quello dell’industria ligure".

Cristina Bolla ha inoltre spiegato l’inclusione di settori innovativi come la blue economy nei panel dei Portofino Days: "La mission è nata con il contributo di Ponente e l’esigenza di avere una struttura che ospitasse questa bellissima serie. Ci sono tanti progetti che ci hanno visti coinvolgere non solo il mondo dello sci, ma anche Porto Antico e produzioni come Blanca, girata sulle navi di Messina".

Infine, ha sottolineato il valore del territorio ligure per il cinema: "Da genovese che viene da Roma, tornare a Portofino è veramente il paradiso. La Liguria è cinema: questa terra è nata per essere ripresa, è nata per essere l’isola".

BILANCIO - Si sono chiusi i tre intensi giorni dei Portofino Days 2026, il festival che ha trasformato il piccolo borgo ligure in un vero e proprio hub della serialità e del cinema di qualità. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, ha celebrato l’eccellenza italiana e internazionale, alternando panel, anteprime e la cerimonia dei Portofino Days Awards, dove sono stati premiati interpreti, registi e professionisti dell’audiovisivo.

Tra i grandi protagonisti della serata, Carla Signoris ha ricevuto il premio come Migliore attrice ligure per una carriera poliedrica iniziata al Teatro Stabile di Genova e passata dal cabaret televisivo dei Broncoviz fino al cinema d’autore. Signoris ha costruito personaggi memorabili, portando con ironia e profondità l’identità ligure sul palcoscenico nazionale.

Premiata anche Martina Colombari come Migliore attrice, che ha trasformato la notorietà della vittoria di Miss Italia 1991 in una carriera solida e versatile tra cinema, teatro e televisione. Sul palco ha ricordato come la sua bellezza iniziale sia stata un’opportunità e una sfida, ma anche come la determinazione e la professionalità le abbiano permesso di affrontare ruoli complessi e diversificati.

Sul fronte maschile, il premio Miglior attore è andato a Romano Reggiani, interprete di ruoli generazionalmente significativi, da 1993 a Mare fuori 6, mentre Austin Stowell è stato riconosciuto come Migliore attore straniero portando in anteprima europea la serie NCIS: Origins. Il festival ha celebrato anche i professionisti dietro le quinte: Beniamino Catena è stato premiato come Miglior regista per la sua capacità di rinnovare il linguaggio della serialità italiana, e Davide Nardini, Head of Italian Scripted Originals di Amazon Studios, ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo della fiction italiana a livello globale.

Tra i momenti più attesi, l’anteprima europea di NCIS: Origins ha offerto un ponte tra l’industria americana e quella europea, confermando la vocazione internazionale del festival. La cerimonia ha sottolineato come Portofino continui a consolidarsi come punto di riferimento per il dialogo tra talenti nazionali e internazionali, promuovendo innovazione, qualità e visibilità globale alla serialità italiana.

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