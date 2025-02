Portofino Days: Festival dell'Audiovisivo, 2a edizione dal 28 al 30 marzo

Dal 28 al 30 marzo 2025 si terrà la seconda edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival. Proiezioni, masterclass e incontri dedicati ai professionisti del settore per rafforzare ancora una volta il posizionamento della Liguria come “terra da fiction”.

Orgoglio - “Le produzioni cinematografiche, dagli spot pubblicitari alle serie tv fino ai lungometraggi, rappresentano una straordinaria opportunità per la nostra regione – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Già oggi, numeri alla mano, questo settore genera lavoro, occupazione e sviluppo su un territorio che, anno dopo anno, si conferma particolarmente vocato su questo fronte grazie alla bellezza e alla varietà dei suoi paesaggi, naturali e urbani. Oltre a questo, è innegabile il valore in termini di promozione turistica che il piccolo e il grande schermo portano con sé: siamo quindi particolarmente felici di accogliere, in uno dei luoghi simbolo della Liguria nel mondo, la seconda edizione dei Portofino days. Ogni evento di questo tipo, al di là del valore culturale e di immagine, è strategico per portare ricchezza, occupazione e sviluppo, in particolare in un settore che ha ampi margini di crescita”.

Sedi - La manifestazione, promossa da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission e Comune di Portofino, vede confermate tutte le location dello scorso anno, con una novità. Accanto a Portofino, Genova, Rapallo e Santa Margherita Ligure, che in questa edizione offrirà due sedi d’eccezione: oltre a Villa Durazzo, che accoglierà incontri e masterclass, per la prima volta il festival farà tappa anche al Convento dei Cappuccini, ampliando così gli spazi dedicati alla formazione e al confronto. Obiettivo della kermesse, la prima nel suo genere perché mirata soprattutto al coinvolgimento delle maestranze del mondo dell’audiovisivo, è promuovere la Liguria come set ideale per produzioni di lungo corso: i suoi scenari naturali, perfetti per storie in costume, contemporanee e persino ambientate nel futuro. Un comparto sempre più strategico sul quale investire, che sta registrando ottimi risultati, con significative ricadute sul territorio, come evidenziano i dati di Genova Liguria Film Commission che, nel solo primo mese del 2025, in 31 giorni ha gestito 27 produzioni, con 110 persone collocale, 358 giornate di lavoro e 247 notti alberghiere. Rafforzata anche la collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l’Università di Genova e la Scuola Holden, partner culturali dell’iniziativa, a ulteriore conferma della qualità degli ospiti dell’evento.

Programma - Gli studenti impegnati in percorsi di studio legati ai mestieri dell’audiovisivo avranno così l’opportunità di incontrare e ascoltare i professionisti del settore che prenderanno parte alla manifestazione. Durante la tre giorni del 2025, inoltre, saranno organizzati anche fam trip, viaggi di familiarizzazione, dedicati alle più importanti produzioni, con l’obiettivo di mostrare loro la straordinaria varietà di scenari della Liguria, da Ponente a Levante, perfetti per il mondo della fiction. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al grande pubblico: proiezioni in anteprima, visite agli studi di posa di Genova Cornigliano presso il Cineporto di Villa Bombrini, panel e serate di premiazione che animeranno la Piazzetta di Portofino, trasformandola ancora una volta in un palcoscenico d’eccezione per fiction e lunga serialità.

Dirigenti - Il board della seconda edizione: Direttore: Cristina Bolla Vicedirettori: Giorgio D'Alia, Matteo Garnero Presidente: Walter Iuzzolino TV Series: Luigi De Laurentiis, Walter Iuzzolino, Marco Ponti Soundtracks: Roberto Pischiutta "Pivio" TV and Commercials: Marcello Cesena, Tiziana Zampieri Professioni dell’audiovisivo: Enzo De Camillis, Giannandrea Pecorelli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.