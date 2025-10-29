Portofino Days, Casa Pertini diventa sede romana del festival internazionale di fiction

Casa Pertini Voltolina, storica residenza del Presidente Sandro Pertini affacciata sulla Fontana di Trevi, diventa la sede romana ufficiale del Portofino Days – International Fiction Festival fino a marzo 2026. La decisione è stata annunciata durante la settimana romana della manifestazione, promossa da Genova Liguria Film Commission e Regione Liguria, in collaborazione con gli Stati Generali del Patrimonio Italiano.

Il festival, primo evento italiano BtoB dedicato all’audiovisivo, mira a promuovere la Liguria come set ideale per produzioni cinematografiche e televisive, coinvolgendo professionisti e giovani talenti del settore. Alla presentazione a Casa Pertini, durante la Festa del Cinema di Roma, sono intervenuti performance teatrali, incontri e degustazioni di eccellenze liguri. Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission e Direttore del Portofino Days, ha sottolineato come la sede rappresenti un “ponte tra Roma, la Liguria e il mondo del cinema”.

Durante la settimana romana è stata inoltre annunciata la partnership con La Dolce Via Festival negli Emirati Arabi Uniti, finalizzata a programmi di formazione e scambio internazionale tra giovani professionisti dell’audiovisivo.

La settimana si è conclusa con la proiezione della nuova stagione di “Vita da Carlo” di Carlo Verdone all’auditorium Parco della Musica, evidenziando ancora una volta il legame tra la Liguria e il mondo della fiction italiana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.