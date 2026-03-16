Portofino Days 2026: il Tigullio si conferma capitale mondiale della fiction e del cinema

La Liguria si riappropria del suo ruolo di protagonista sulla scena internazionale dell’audiovisivo con la terza edizione dei Portofino Days, in programma dal 27 al 29 marzo 2026. Non si tratta di una semplice rassegna cinematografica, ma del consolidamento di un ecosistema che ha trasformato la regione in una vera e propria "Terra da Fiction", capace di attrarre i giganti della produzione mondiale come Disney, Warner Bros e Amazon MGM Studios. Il festival, che si snoda tra i borghi iconici di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo fino ad abbracciare Genova, celebra un settore che nel 2025 ha contribuito a un record storico di 21 milioni di presenze turistiche, dimostrando come l'immagine veicolata dal grande schermo sia diventata un volano economico senza precedenti per il territorio.

Il sipario si alza idealmente già il 20 marzo a Genova, presso la Camera di Commercio, con una mostra dedicata ad Amadeo Peter Giannini, il banchiere di origini liguri che ebbe l'intuizione profetica di finanziare un giovanissimo Walt Disney, permettendogli di avviare la sua leggendaria carriera. Questo legame tra radici locali e successo globale percorre l'intera manifestazione, che quest'anno vanta anteprime di risonanza mondiale come quella di NCIS: Origins. La presenza dell'attore protagonista Austin Stowell e della produzione americana a Portofino sancisce il salto di qualità internazionale del festival, che si arricchisce anche di produzioni legate strettamente al territorio come il docufilm "Nuovo Cinema Portofino" e il progetto "Coccinelle" di Giorgio Molteni, nati grazie al sostegno dei bandi regionali.

Mentre Portofino si prepara a ospitare i grandi nomi del settore, tra cui Carla Signoris, Romano Reggiani e Martina Colombari, che riceveranno i prestigiosi Portofino Days Awards nella cornice di Castello Brown, Santa Margherita Ligure si conferma il cuore pulsante della formazione. A Villa Durazzo, già dal 26 marzo, prenderanno il via masterclass gratuite aperte ai giovani e agli appassionati, con un focus innovativo sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel cinema e panel d'eccezione come quello che vedrà lo scrittore e regista Donato Carrisi dialogare con Nils Hartmann di Sky sul delicato passaggio della narrazione dal libro allo schermo.

L'evento è anche un mosaico di contaminazioni culturali: dalla sezione di arte contemporanea "Mare Nostrum" con le installazioni di Andrea Roggi che impreziosiranno la Piazzetta di Portofino fino ad agosto, all'omaggio musicale a Fabrizio De André curato da Stefano Senardi. C'è spazio persino per la memoria e il mito televisivo, con l'apertura straordinaria dei teatri di posa di Sensualità a Corte al Videoporto di Genova il 29 marzo, un tributo ai vent'anni della fiction cult di Marcello Cesena. Tra b2b per i produttori e nuove opportunità di finanziamento internazionale, i Portofino Days 2026 non raccontano solo storie di finzione, ma la realtà di una Liguria che ha saputo unire la sua anima agricola e florovivaistica alla creatività più moderna, diventando un hub insostituibile per l'industria creativa globale.

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