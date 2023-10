Portofino: Bill Gates-Castello, acquisto smentito dalla società Four Seasons

Bill Gates non ha comprato il Castello di Portofino, per farne un albergo di lusso. L'ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, che cura gli acquisti nel nostro Stato delle società Cascade e Four Seasons riferibili al miliardario americano, spiega in una nota che la "società Cascade con sede a Kirkland (Washington) che cura gli investimenti personali di Mr. Bill Gates e la compagnia alberghiera Four Seasons con sede a Toronto (Canada), controllata dalla predetta società Cascade, hanno delegato il legale rappresentante dell'ente Stati Generali del Patrimonio Italiano a 'smentire ogni coinvolgimento della società Cascade, della compagnia alberghiera Four Seasons e direttamente Mr. Bill Gates nell'acquisto dell'immobile denominato Castello di San Giorgio e ubicato nel territorio del comune di Portofino'".

La nota parla di "notizie infondate che potrebbero celare anche tentativi di speculazione a beneficio di soggetti terzi" e precisa come "in caso di vendita di un immobile di interesse artistico e storico sottoposto a vincolo sussiste il diritto di prelazione esercitabile dalle Regioni e dallo Stato Italiano (ex art. 60 Legge 42/2004 "Codice dei Beni Culturali)".