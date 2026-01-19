Portofino. Assessore Ferro: "La maratona valorizza la Liguria"

La vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro, ha preso parte alla seconda edizione della Portofino Marathon, nel Tigullio, premiando la gara femminile e portando il saluto dell’amministrazione regionale.

"La Portofino Marathon - commenta Simona Ferro - è una manifestazione capace di valorizzare la Liguria anche nel periodo invernale attraverso lo sport in tutte le sue forme: dall’agonismo dei grandi campioni all’attività amatoriale e di base, aperta a persone di ogni età e abilità. Il fine settimana è stato arricchito dalla Mezza delle Due Perle, dalla Portofino Run e da numerose iniziative podistiche che hanno reso l’evento una vera festa dello sport. Un sentito ringraziamento per l’eccellente organizzazione all’Atletica Due Perle e ai tanti volontari che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Complimenti a tutti gli atleti in gara e, in particolare, ai vincitori della maratona: Mustapha Boussifi, Ilaria Bergaglio e Federica Moroni", conclude la vicepresidente Ferro.

