Portofino App: un'applicazione per organizzare al meglio la visita nel Borgo
di steris
La nuova applicazione verrà presentata giovedì 30 ottobre, alle 13.30, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria
Nasce Portofino-App. L’applicazione, pensata per migliorare l’esperienza turistica nel celebre borgo ligure, permette di pianificare in modo semplice e intuitivo la propria visita, offrendo informazioni su percorsi, attrazioni, eventi e servizi locali. Grazie a Portofino-app, i turisti potranno organizzare al meglio il loro soggiorno, scoprendo itinerari personalizzati e consigli utili per esplorare il territorio in modo completo e sicuro.
La nuova applicazione verrà presentata giovedì 30 ottobre, alle 13.30, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria. Alla presentazione saranno presenti diverse autorità locali e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, il sindaco di Portofino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia. L’evento rappresenta un passo significativo nella valorizzazione turistica del territorio e nella digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di offrire strumenti moderni e accessibili a residenti e visitatori.
Il lancio di Portofino-app rientra in un più ampio progetto del Comune volto a rendere l’esperienza turistica più coinvolgente e sostenibile, favorendo la scoperta dei tesori naturali e culturali del borgo, così come delle attività commerciali e artigianali locali.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Carceri in Liguria: focus di Telenord sulla situazione di Pontedecimo, tra sovraffollamento e carenza di personale
29/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Telenord alla scoperta di Società per Cornigliano: progetti di riqualificazione e sviluppo del territorio
29/10/2025
di Anna Li Vigni
Telenord alla scoperta di Halloween alla... genovese, il trend del 2025
29/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Termovalorizzatore, ma il Pd in Regione cosa ne pensa? Sanna: "Prima vediamo i numeri"
29/10/2025
di Gilberto Volpara
A Scignoria! il programma elettorale di Emiliano: il re di Fabbriche alla conquista del Marsano
29/10/2025
di Redazione