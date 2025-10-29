Attualità

Portofino App: un'applicazione per organizzare al meglio la visita nel Borgo

di steris

57 sec

La nuova applicazione verrà presentata giovedì 30 ottobre, alle 13.30, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria

Nasce Portofino-App. L’applicazione, pensata per migliorare l’esperienza turistica nel celebre borgo ligure, permette di pianificare in modo semplice e intuitivo la propria visita, offrendo informazioni su percorsi, attrazioni, eventi e servizi locali. Grazie a Portofino-app, i turisti potranno organizzare al meglio il loro soggiorno, scoprendo itinerari personalizzati e consigli utili per esplorare il territorio in modo completo e sicuro.

La nuova applicazione verrà presentata giovedì 30 ottobre, alle 13.30, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria. Alla presentazione saranno presenti diverse autorità locali e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, il sindaco di Portofino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia. L’evento rappresenta un passo significativo nella valorizzazione turistica del territorio e nella digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di offrire strumenti moderni e accessibili a residenti e visitatori.

Il lancio di Portofino-app rientra in un più ampio progetto del Comune volto a rendere l’esperienza turistica più coinvolgente e sostenibile, favorendo la scoperta dei tesori naturali e culturali del borgo, così come delle attività commerciali e artigianali locali.

