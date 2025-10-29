Portofino App: un'applicazione per organizzare al meglio la visita nel Borgo

Nasce Portofino-App. L’applicazione, pensata per migliorare l’esperienza turistica nel celebre borgo ligure, permette di pianificare in modo semplice e intuitivo la propria visita, offrendo informazioni su percorsi, attrazioni, eventi e servizi locali. Grazie a Portofino-app, i turisti potranno organizzare al meglio il loro soggiorno, scoprendo itinerari personalizzati e consigli utili per esplorare il territorio in modo completo e sicuro.

La nuova applicazione verrà presentata giovedì 30 ottobre, alle 13.30, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria. Alla presentazione saranno presenti diverse autorità locali e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, il sindaco di Portofino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia. L’evento rappresenta un passo significativo nella valorizzazione turistica del territorio e nella digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di offrire strumenti moderni e accessibili a residenti e visitatori.

Il lancio di Portofino-app rientra in un più ampio progetto del Comune volto a rendere l’esperienza turistica più coinvolgente e sostenibile, favorendo la scoperta dei tesori naturali e culturali del borgo, così come delle attività commerciali e artigianali locali.

