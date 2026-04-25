Porta un Tricolore in Antola: il 25 aprile sulla montagna dei genovesi
di Gilberto Volpara
Grande partecipazione intorno alla croce simbolo della sommità
Grande partecipazione anche sulla vetta del Monte Antola per la celebrazione del 25 aprile caratterizzata dal portare un tricolore salendo da ogni via che conduce alla montagna dei genovesi.
Nelle immagini un momento di riflessione del divulgatore Alessio Schiavi in compagnia di oltre 300 persone per 25 gruppi di escursionisti, ciclisti e appassionati di montagna.
In vetta il ricordo dei partigiani caduti e un appello per la riconciliazione dei popoli.
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Tags:antola 25 aprile antola
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