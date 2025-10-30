Porto La Spezia: nuovo gate automatizzato al terminal Lsct
di Redazione
Il sistema dispone di quattro corsie, telecamere ad alta risoluzione e tecnologie OCR
Lunedì entrerà in funzione il nuovo gate automatizzato del La Spezia Container Terminal (Lsct), prima fase del percorso di digitalizzazione e innovazione del terminal del gruppo Contship.
Il sistema, sviluppato con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, dispone di quattro corsie, telecamere ad alta risoluzione e tecnologie OCR per identificare contenitori e targhe dei mezzi, riducendo tempi di attesa ed emissioni.
Secondo Matthieu Gasselin, ad di Contship, si tratta di un investimento importante per semplificare le procedure di accesso e aumentare l’efficienza operativa del terminal.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova tra Intelligenza Artificiale e Gigafactory: Bucci e Salis, “La città è pronta alla sfida del futuro”
29/10/2025
di Stefano Rissetto
Fincantieri e Next Geosolutions insieme per i droni navali del futuro
29/10/2025
di Stefano Rissetto
S&P conferma il rating BBB+ per la Liguria, Bucci: segnale di fiducia per l’amministrazione
28/10/2025
di Stefano Rissetto