Economia

Porto La Spezia: nuovo gate automatizzato al terminal Lsct

di Redazione

26 sec

Il sistema dispone di quattro corsie, telecamere ad alta risoluzione e tecnologie OCR

Lunedì entrerà in funzione il nuovo gate automatizzato del La Spezia Container Terminal (Lsct), prima fase del percorso di digitalizzazione e innovazione del terminal del gruppo Contship.


Il sistema, sviluppato con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, dispone di quattro corsie, telecamere ad alta risoluzione e tecnologie OCR per identificare contenitori e targhe dei mezzi, riducendo tempi di attesa ed emissioni.


Secondo Matthieu Gasselin, ad di Contship, si tratta di un investimento importante per semplificare le procedure di accesso e aumentare l’efficienza operativa del terminal.

