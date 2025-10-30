Porto Genova, Tito Vespasiani nuovo segretario generale

Tito Vespasiani è il nuovo segretario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il via libera è arrivato dal Comitato di gestione riunito oggi, che ha accolto con voto unanime la proposta del presidente dell'Adsp, Matteo Paroli.

Vespasiani, 62 anni, attuale segretario generale dell'Adsp del Mare Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli), subentra a Paolo Piacenza che assumerà l'incarico di presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (Gioia Tauro).

"La nomina di Tito Vespasiani - commenta Paroli dopo gli auguri di buon lavoro a Piacenza per il nuovo incarico - rappresenta una scelta di merito e competenza. Il nostro obiettivo è costruire un'amministrazione portuale sempre più moderna, trasparente e capace di rispondere con rapidità e coerenza alle esigenze delle imprese e alle sfide del mercato globale. Con Vespasiani intendiamo rafforzare l'efficienza operativa del sistema e valorizzare la cultura amministrativa come leva strategica per la competitività dei nostri porti". Vespasiani ha ricoperto per quattro mandati l'incarico di segretario generale dapprima presso l'Autorità Portuale di Ancona e successivamente presso quella di Bari-Brindisi.

