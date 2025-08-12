Porto di Taranto: avviato dal commissario Gugliotti tavolo istituzionale sui traffici commerciali

Si è tenuta presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio una riunione convocata dal Commissario Giovanni Gugliotti dopo l’allarme lanciato da CGIL, CISL e UIL su un possibile trasferimento della linea Bora Med di CMA CGM da Taranto a Salerno. L’armatore e YILPORT hanno smentito l’ipotesi, confermando l’impegno su Taranto.

All’incontro, oltre ai sindacati, hanno partecipato il sindaco di Taranto, il presidente della Provincia e il deputato Ubaldo Pagano. Obiettivo: fare chiarezza e tutelare il porto, considerato infrastruttura strategica per l’intera area jonica.

È emersa la volontà comune di istituire un tavolo permanente tra istituzioni e sindacati, per affrontare le criticità del porto e definire un piano di sviluppo condiviso. Tra le priorità: bonifiche, dragaggi e una visione economica che superi la dipendenza dalla siderurgia.

Il Commissario Gugliotti ha ribadito l’impegno a costruire un percorso partecipato di crescita, mentre i rappresentanti locali hanno sottolineato l’urgenza di un dialogo stabile per garantire occupazione e futuro allo scalo jonico.

