Porto di Ravenna: si rafforza il traffico automotive con l’arrivo di 1.100 vetture Omoda & Jaecoo

È attesa nel porto di Ravenna, nella mattina di mercoledì 17 settembre, la nave Aicc Huanghu della compagnia AICC.

Si tratta di una car carrier di ultima generazione, una nave progettata appositamente per il trasporto di autovetture, lunga duecento e larga trentotto metri che trasporterà dalla Cina autovetture del brandOmoda & Jaecoo.

La nave attraccherà alla banchina pubblica in Largo Trattaroli, una nuova banchina realizzata dall’Autorità Portuale nell’ambito del progetto Hub Portuale di Ravenna, la cui costruzione è terminata nel settembre del 2024ed è attualmente parzialmente occupata dal cantiere per la costruzione della diga del rigassificatore.

Si tratta della prima nave commerciale che utilizzerà la parte libera e pubblica di questa nuova banchina, dove saranno sbarcate, grazie alla Compagnia Portuale di Ravenna, circa 1.100 autovetture destinate al mercato italiano.

Le autovetture Omoda & Jaecoo, rinomato marchio automobilistico che da alcuni anni sta espandendo la sua presenza sul mercato europeo, saranno collocate e stoccate pressoi piazzali attrezzati di nuova costruzione gestiti da Asia – Altmann Sapir Intermodal Automotive S.r.l. in Trattaroli che occupano una parte della più grande area di proprietà di Sapir destinata al nuovo terminal container.

