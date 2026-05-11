Porto di Ravenna, record storico di carico: la Star Sophia scarica oltre 53mila tonnellate

Nuovo traguardo per il Porto di Ravenna, che nei giorni scorsi ha accolto al terminal Bunge la nave bulk carrier Star Sophia, protagonista di un record storico per lo scalo romagnolo. L’imbarcazione, lunga 229 metri e larga oltre 32 metri, ha infatti scaricato circa 53.500 tonnellate di merce, il più grande carico mai movimentato nel porto nel comparto delle rinfuse solide.

A rendere possibile l’approdo della nave sono stati anche i recenti interventi di dragaggio dei fondali e la nuova Ordinanza sugli accosti emanata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, che consente l’operatività di unità navali di maggiori dimensioni grazie all’aumento della profondità dei fondali.

A comunicarlo è stata l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, che ha evidenziato anche l’andamento particolarmente positivo dei traffici portuali nel mese di aprile 2026.

Secondo i primi dati del Port Community System, nel mese appena concluso la movimentazione complessiva del porto è stimata in circa 2,8 milioni di tonnellate, con una crescita di quasi 700mila tonnellate rispetto ad aprile 2025, pari a un incremento del 32%.

La crescita interessa gran parte delle principali categorie merceologiche. In forte aumento gli agroalimentari liquidi (+61,5%) e solidi (+42,7%), così come i concimi (+33,5%), i prodotti metallurgici (+45,7%), i materiali da costruzione (+13,2%) e i prodotti petroliferi (+40,8%). In flessione, invece, il comparto dei prodotti chimici, sia liquidi (-6,1%) sia solidi (-5,1%).

Segnali incoraggianti arrivano anche dal traffico intermodale: il numero dei trailer è cresciuto del 4,6%, mentre la merce trasportata su trailer segna un +4,9%. Positivo anche il traffico container, con un aumento del 14,7% dei TEU movimentati e del 13,7% delle tonnellate di merce.

Il trend positivo si conferma anche nel periodo gennaio-aprile 2026. Nei primi quattro mesi dell’anno il porto ha superato i 9,4 milioni di tonnellate movimentate, registrando una crescita dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel dettaglio, risultano in aumento gli agroalimentari solidi (+4,7%), i concimi (+18,1%), i prodotti petroliferi (+30%) e i materiali da costruzione (+4,1%). In calo invece gli agroalimentari liquidi (-6%), i prodotti chimici liquidi (-30%) e i metallurgici (-3,2%).

Anche nel quadrimestre prosegue la crescita del traffico trailer, con un +4,6% nei mezzi e un +7,1% nella merce movimentata. Bene infine il comparto containerizzato, che registra un incremento del 3,9% nei TEU e del 4,4% nelle tonnellate trasportate.

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