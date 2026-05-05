Centro Riduzioni emissioni marittime: Cargill entra come nuovo membro

Il Maritime Emissions Reduction Centre (MERC) ha accolto Cargill come nuovo membro, ampliando così la collaborazione del settore per la riduzione delle emissioni di gas serra della flotta navale globale esistente. Il MERC è un'iniziativa senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di contribuire a ridurre le emissioni nell'intera flotta globale tramite la collaborazione. Diventa così chiaro come questa nuova adesione riflette il ruolo crescente che gli operatori commerciali possono svolgere nell’individuare, valutare e implementare misure concrete di riduzione delle emissioni per le navi già in servizio.

Il loro lavoro porta allo sviluppo di soluzioni e studi tecnici a supporto delle decisioni di investimento e ammodernamento, adattate o personalizzate per diverse tipologie di navi e profili commerciali. Le loro aree di studio comprendono infatti tecnologie per l’efficienza energetica, prestazioni idrodinamiche, propulsione eolica, soluzioni alternative di alimentazione ausiliaria e ottimizzazione operativa basata sui dati, nonché percorsi di integrazione per sistemi di bordo più complessi. In questa prospettiva: “Il coinvolgimento di Cargill riflette il ruolo crescente degli armatori nel definire i percorsi di decarbonizzazione del settore. Grazie alla sua vasta esperienza nelle operazioni navali, nell’efficienza energetica e nell’integrazione tecnologica, Cargill apporta l’importante prospettiva degli armatori su quali soluzioni possano essere realisticamente implementate su diverse tipologie di navi e profili commerciali” dichiara Nikos Kakalis, Amministratore Delegato di MERC.

La risposta del Responsabile Decarbonizzazione di Cargill, Chris Hughes, è chiara: “L’adesione a MERC riflette l’attenzione di Cargill a una decarbonizzazione pragmatica. Stiamo collaborando con armatori e partner del settore per testare e implementare soluzioni che riducano le emissioni fin da subito, sviluppando al contempo la capacità di scalare man mano che il quadro normativo si evolve. Il progresso dipende da una profonda collaborazione con gli armatori per definire le soluzioni, ed è esattamente ciò che MERC permette di fare. Mentre continuiamo a portare avanti percorsi a lungo termine come i combustibili alternativi, dobbiamo anche rimanere concentrati su misure di efficienza pratiche che producano un impatto immediato. Insieme, dobbiamo identificare ciò che già funziona, comprendere le lacune che permangono e scalare approcci validi in ambito hardware, operativo, dati e digitale, in modo da poter apportare miglioramenti concreti e significativi all’intera flotta.”

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