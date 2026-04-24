Shanghai, varata la “Grande Inghilterra” di Grimaldi: nuova nave green per il trasporto auto e merci

È stata ufficialmente battezzata e consegnata a Shanghai la nuova nave “Grande Inghilterra”, ultima unità della flotta del Gruppo Grimaldi dedicata al trasporto di veicoli e mezzi rotabili. La cerimonia si è svolta presso i cantieri China Merchants Heavy Industries Jiangsu, alla presenza dei rappresentanti delle aziende coinvolte e dei partner internazionali.

Si tratta dell’undicesima nave della serie PCTC (Pure Car & Truck Carrier) “ammonia ready”, progettata per poter utilizzare in futuro l’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio. Un passo ulteriore nella strategia di decarbonizzazione del gruppo armatoriale italiano.

Come le unità gemelle già operative – tra cui Grande Shanghai, Grande Svezia e Grande Michigan – anche la nuova nave si distingue per l’elevata capacità di carico e per le soluzioni tecnologiche orientate alla riduzione dell’impatto ambientale. Con 14 ponti disponibili, può trasportare sia veicoli elettrici sia mezzi alimentati da combustibili tradizionali, per una capacità complessiva fino a 9.000 CEU (Car Equivalent Units).

La “Grande Inghilterra” è dotata di diverse tecnologie green, tra cui pannelli solari, batterie al litio di grande capacità e sistemi predisposti per il cold ironing, che consente l’alimentazione elettrica da terra durante la sosta in porto. Secondo quanto comunicato, queste soluzioni permettono di ridurre fino al 50% il consumo di carburante rispetto alle navi della generazione precedente.

Il nome della nave rende omaggio al Regno Unito, mercato storico per il Gruppo Grimaldi, attivo da circa 70 anni nel Paese attraverso collegamenti marittimi e una rete di uffici e agenzie locali. I servizi operati con i brand Grimaldi Lines, Finnlines e Atlantic Container Line collegano oggi i porti britannici con numerose destinazioni in Europa, Asia, Africa e Americhe.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Mei Zhonghua, presidente e general manager di CMHI, e Luigi Pacella Grimaldi, Automotive Intercontinental Director del gruppo. Presente anche una delegazione di BAIC Foton International, produttore cinese di veicoli commerciali e partner logistico del gruppo italiano nei flussi di export verso diverse aree del mondo.

“Investire in navi di nuova generazione significa contribuire concretamente alla transizione energetica del trasporto marittimo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Emanuele Grimaldi, sottolineando l’impegno del gruppo verso efficienza e sostenibilità lungo le catene logistiche globali.

La “Grande Inghilterra” è già pronta a salpare per il suo viaggio inaugurale: trasporterà 6.500 automobili e circa 800 metri lineari di mezzi rotabili, tra cui autobus, camion e macchinari industriali. La partenza è prevista nei prossimi giorni dal porto cinese di Taicang, con destinazione Suape in Brasile e successivamente Anversa, in Belgio.

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