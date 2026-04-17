Scambi internazionali e nuove norme, Giglio (Assagenti): "Scenario economico scosso, la normativa deve evolversi"

A Genova si accendono i riflettori sul tema degli scambi commerciali internazionali, sempre più centrale in una fase complessa per l’economia globale. Proprio per approfondire le novità normative in ambito tributario, Spediporto, insieme a Assagenti, Federlogistica e all’Ordine degli Avvocati di Genova, sostiene un incontro di approfondimento dedicato agli operatori del settore.

L’evento, organizzato dall’Associazione dei Master in Diritto Tributario, si intitola “Scambi commerciali internazionali: nuovi reati previsti dal D.Lgs. 211/2025 ed il modello ex D.Lgs. 231/01” e si è tenuto presso il Centro di cultura e attività forense degli avvocati di Genova, in via XII Ottobre.

L’incontro era un’occasione rilevante per analizzare tematiche di grande attualità che coinvolgono direttamente il mondo marittimo-portuale. Tra gli argomenti in agenda figurano i nuovi reati introdotti dal decreto legislativo 211/2025, il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01, il tema dei beni “dual use”, oltre agli aspetti pratici legati ai modelli organizzativi e agli audit aziendali.

Dopo la parte introduttiva, il convegno è entrato nel vivo con gli interventi tecnici di Stefano Betti, presidente dell’associazione organizzatrice, Stefano Savi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Andrea Ranalli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, e Giuseppe Di Tullio, colonnello della Guardia di Finanza in riserva.

“È un incontro molto importante per creare un momento di confronto tra gli operatori e soprattutto con i tecnici su una normativa in costante cambiamento”, ha affermato Massimiliano Giglio, Segretario Generale Assagenti. Un confronto che si inserisce in un contesto geopolitico ed economico particolarmente instabile, segnato da tensioni e trasformazioni che incidono sul sistema commerciale e logistico globale.

“Sappiamo bene cosa sta succedendo dal punto di vista economico e finanziario: gli ultimi avvenimenti stanno portando scosse importanti. Per questo la normativa, anche in materia di sicurezza, deve andare di pari passo con le nuove sfide e incognite che il mondo economico e dei trasporti si trova ad affrontare” ha concluso Giglio.

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