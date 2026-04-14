La Trasteel dei Fratelli Cosulich verso la quotazione al Nasdaq di New York
di Redazione
LUGANO – Trasteel Holding sa, con sede a Lugano in Svizzera e in Lussemburgo, e Sizzle Acquisition Corp una società di acquisizione per scopi speciali quotata alle Isole Cayman, hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per una business combination finalizzata alla creazione di una nuova holding industriale e di trading dell’acciaio a livello globale quotata. Al completamento dell’operazione, subordinatamente all’approvazione degli azionisti di Trasteel e Sizzle II e al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing, Trasteel e Sizzle II intendono quotare Pubco sul Nasdaq Stock Market.
Il closing è previsto entro la fine del 2026.
Trasteel è stata fondata nel 2009 ed è attualmente detenuta da Giuseppe Mannina (50%), Fratelli Cosulich spa (36,95%) e Gianfranco Imperato (13,05%).
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Tags:Cosulich
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