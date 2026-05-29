Fincantieri avvia a Marghera la costruzione di Crystal Grace, nuova ammiraglia del lusso Crystal

Presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera si è tenuta la cerimonia che segna l’avvio ufficiale della costruzione della nuova nave da crociera Crystal Grace, con il tradizionale taglio della prima lamiera. L’unità, destinata alla compagnia Crystal, rappresenta una nuova generazione di navi da crociera di fascia alta e la consegna è programmata per la primavera del 2028. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di altre due navi gemelle.

All’evento hanno preso parte diverse figure di rilievo, tra cui Cristina Levis, CEO di Abercrombie & Kent Travel Group (AKTG), Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, e Marco Lunardi, responsabile dello stabilimento di Marghera.

La Crystal Grace avrà una stazza lorda di circa 62.000 tonnellate e potrà accogliere fino a 650 passeggeri. Il progetto punta su un’impostazione di lusso e comfort elevato, con interni affidati a studi di architettura internazionali e caratterizzati dall’impiego di materiali pregiati e lavorazioni artigianali di alto livello.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del servizio, con uno dei più alti rapporti tra membri dell’equipaggio e ospiti nel settore, per garantire un’accoglienza altamente personalizzata. A bordo sono previsti ampi spazi comuni, intrattenimento di livello premium e itinerari pensati per offrire esperienze di viaggio più immersive e autentiche.

Il progetto consolida ulteriormente la collaborazione tra Fincantieri e il brand Crystal, già rafforzata negli anni precedenti. Nel 2023, infatti, Fincantieri aveva completato importanti interventi di refitting sulle navi Crystal Serenity e Crystal Symphony presso l’Arsenale Triestino San Marco, con un ampio programma di ammodernamento che ha coinvolto cabine, aree pubbliche e sistemi tecnologici e ambientali, contribuendo al rilancio del marchio nel segmento delle crociere di lusso.

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