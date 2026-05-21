DePortibus 2026 a Ravenna: il 46% del traffico logistico europeo al centro del dibattito sulla portualità e transizione energetica

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti partecipa a DePortibus 2026, il festival internazionale dedicato alla portualità in programma a Ravenna dal 21 al 23 maggio, presso le Artificerie Almagià.

La manifestazione, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, rappresenta un momento di confronto strategico sui grandi temi del settore: porti, infrastrutture, logistica, intermodalità, transizione energetica, innovazione e sviluppo del Mediterraneo.

L’appuntamento vede la partecipazione del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, che terrà un keynote speech, oltre che di rappresentanti delle istituzioni tra cui Ministri, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria e il Presidente della Commissione Trasporti della Camera. Presenti anche i principali protagonisti della blue economy, dalle Autorità di sistema portuale alle associazioni di categoria, fino ai grandi gruppi nazionali e internazionali del settore marittimo, logistico e infrastrutturale.

Il MIT partecipa attivamente all’evento con spazi espositivi e attraverso propri rappresentanti in diverse sessioni del programma istituzionale, dalla cerimonia di apertura alle tavole rotonde conclusive, contribuendo al dibattito sulla riforma portuale, sulla competitività del sistema logistico nazionale e sul ruolo strategico dei porti per la crescita del Paese.

DePortibus 2026 si conferma così un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore per rafforzare una visione integrata della portualità italiana, al centro delle grandi rotte commerciali, energetiche e infrastrutturali del Mediterraneo.

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