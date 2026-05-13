Genova, conclusa la 13ª edizione di SailOr: studenti a bordo per scoprire le professioni del mare

Si è conclusa nel porto di Genova una nuova edizione di Orientamenti SailOr, il progetto dedicato all’orientamento scolastico e alla scoperta delle professioni del mare, che anche quest’anno ha trasformato una nave in un vero e proprio laboratorio formativo galleggiante.

L’iniziativa, giunta alla 13ª edizione, ha coinvolto numeri significativi: 230 studenti, 19 istituti scolastici (di cui 10 liguri, 7 provenienti da altre regioni italiane e 2 dalla Francia), 3 enti di formazione e 30 docenti impegnati in un percorso di formazione dedicato al cluster marittimo-portuale e alle attività di orientamento. Complessivamente sono stati attivati 27 laboratori tematici.

Il progetto si inserisce all’interno del programma “Orientamenti” ed è promosso da Regione Liguria insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Accademia Marina Mercantile, Istituto Nautico San Giorgio, Capitaneria di Porto e GNV. L’obiettivo è avvicinare gli studenti delle classi quarte superiori alle opportunità professionali legate al settore marittimo, attraverso un’esperienza diretta e immersiva.

A bordo della motonave Rhapsody di GNV, impegnata sulla tratta Genova–Olbia–Genova, gli studenti hanno potuto partecipare a numerose attività pratiche: laboratori tecnici su macchina e coperta, percorsi dedicati a cucina, sala e bar per gli indirizzi alberghieri, attività per il settore turistico e moduli comuni di orientamento, sicurezza e simulazione di emergenze a bordo, inclusa la procedura di abbandono nave.

Il progetto ha coinvolto anche studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ampliando ulteriormente il ventaglio delle competenze rappresentate a bordo e offrendo un quadro completo delle professioni legate alla cosiddetta blue economy.

“Provare, imparare e formarsi sul campo è l’obiettivo di SailOr”, hanno dichiarato gli assessori regionali alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola, sottolineando il valore dell’iniziativa nel creare un collegamento concreto tra scuola e lavoro.

Sulla stessa linea anche il comandante di armamento GNV, Antonio Cecere Palazzo, che ha evidenziato come il progetto rappresenti un’esperienza unica per gli studenti, permettendo loro di conoscere da vicino la vita di bordo e le diverse professionalità della nave.

Per la Capitaneria di Porto, rappresentata dall’ammiraglio Antonio Ranieri, SailOr è un’occasione importante per trasmettere ai giovani i valori della sicurezza, della responsabilità e del lavoro di squadra, oltre a far conoscere i percorsi di carriera nel mondo marittimo.

Il direttore dell’USR Liguria, Antimo Ponticiello, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, capace di unire formazione tecnica e crescita personale. Soddisfazione anche dalla Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, il cui presidente Eugenio Massolo ha ribadito l’importanza strategica del settore marittimo per l’economia nazionale ed europea e il ruolo del progetto nel valorizzare le opportunità formative per i giovani.

Con la conclusione di questa edizione, SailOr si conferma un’esperienza consolidata e in crescita, capace di avvicinare sempre più studenti al mondo del mare attraverso un approccio diretto, pratico e altamente formativo.

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