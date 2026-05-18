Trieste accoglie la Mein Schiff 4 dopo una lunga sosta forzata nello Stretto di Hormuz

Il porto di Trieste ha ricevuto ieri la nave da crociera Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises, arrivata alla Stazione Marittima al termine di una traversata particolarmente complessa che ha evidenziato il valore e la preparazione degli equipaggi impegnati quotidianamente in mare.

L’unità è giunta senza passeggeri a bordo, accompagnata esclusivamente dal personale di servizio, dopo essere rimasta bloccata per quasi due mesi nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più delicate e strategiche al mondo. Le tensioni e le condizioni di sicurezza presenti nell’area avevano infatti reso impossibile il passaggio della nave.

Sfruttando una breve finestra temporale in cui il transito era stato autorizzato, il comandante Panagiotis Varotsos è riuscito a guidare la nave oltre il corridoio marittimo, completando con successo la navigazione verso Trieste.

L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza internazionale e dell’importanza della stabilità geopolitica per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi mondiali.

A dare il benvenuto alla nave è stato Marco Consalvo, presidente dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale e di Trieste Terminal Passeggeri, che ha sottolineato come il mare rappresenti un punto di incontro tra economie e culture diverse, possibile soltanto in un contesto di pace e cooperazione internazionale.

Per l’arrivo della Mein Schiff 4 è stato esposto uno striscione di benvenuto presso la Stazione Marittima. A bordo si è inoltre svolto un breve incontro istituzionale tra il comandante della nave e le autorità cittadine, compreso il sindaco di Trieste.

Nelle prossime ore la nave accoglierà nel porto giuliano circa 1.600 crocieristi pronti a partire per il nuovo itinerario.

Sempre alla Stazione Marittima è presente anche la Seven Seas Grandeur della compagnia Regent Seven Seas Cruises, con circa 700 passeggeri in arrivo e altrettanti in partenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.