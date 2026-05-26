I Ports of Genoa ricevono il Console Generale d’Austria Wolfgang Strohmayer

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha ricevuto a Palazzo San Giorgio il Console Generale d’Austria Wolfgang Strohmayer, accompagnato dal Console Onorario d’Austria a Genova Peter Ploederl, nell’ambito della visita istituzionale in Liguria promossa da Regione Liguria con il supporto di Liguria International.

L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per la delegazione che ha potuto osservare le principali infrastrutture portuali di Genova con un tour in battello e cogliere direttamente il ruolo strategico dello scalo genovese nei traffici marittimi globali.

Nel corso della visita è stato evidenziato come il completamento del Terzo Valico dei Giovi rappresenti un passaggio fondamentale per il rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e il centro Europa, aprendo nuove opportunità di servizio anche per i traffici diretti verso il mercato austriaco, in un contesto di crescente attenzione verso la mobilità sostenibile e lo sviluppo dell’intermodalità.

La delegazione ha inoltre potuto visitare le storiche sale di Palazzo San Giorgio, sede dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale, da secoli legato alla storia marittima e commerciale della città di Genova.

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