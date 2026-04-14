Ancona, al via il piano illuminazione del porto storico da 1,5 milioni

Al via il progetto dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nell’area del porto storico. L’intervento, finanziato con risorse del PNRR – Next Generation EU attraverso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, punta a migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e aumentare l’affidabilità complessiva del sistema.

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto della compatibilità paesaggistica, con particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento luminoso e all’integrazione armonica con il contesto storico-monumentale dell’area portuale.

L’investimento complessivo ammonta a 1,5 milioni di euro, di cui oltre 728 mila destinati ai lavori, per i quali è stato firmato il contratto con l’impresa Chirico Impianti srl. Il progetto, curato dallo studio tecnico Andrea Costantini di Porto Potenza Picena, nasce dall’esigenza di ammodernare un sistema ormai datato, migliorandone le prestazioni sia dal punto di vista tecnico che strutturale.

Nel dettaglio, l’intervento prevede la sostituzione completa di quattro delle ventidue torri faro presenti su un’area di circa 32 ettari, tra le banchine 9 e 17. A questo si aggiunge la sostituzione di tutti i proiettori esistenti con nuovi dispositivi a tecnologia LED, più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale. È inoltre prevista l’installazione di una nuova torre faro sulla banchina 15.

Il progetto comprende anche l’adeguamento dell’intero sistema agli standard illuminotecnici necessari per garantire la sicurezza della viabilità portuale, attraverso l’impiego di soluzioni tecnologiche moderne e ad alta efficienza energetica.

L’intervento si inserisce in un percorso già avviato dall’Autorità portuale: lavori analoghi, realizzati nella darsena Marche e conclusi nel marzo 2024, hanno già consentito di ottenere una riduzione dei consumi elettrici pari al 30%, confermando l’efficacia delle soluzioni adottate.

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