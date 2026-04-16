Fincantieri e Princess Cruises: a Miami l’ordine per 3 nuove navi da crociera GNL classe Voyager

In occasione del Seatrade Cruise Global di Miami, principale appuntamento internazionale della cruise industry, Fincantieri e Princess Cruises hanno annunciato un nuovo importante accordo per la costruzione di tre navi da crociera di nuova generazione.

Le unità, appartenenti alla classe Voyager e alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), saranno realizzate nel cantiere di Monfalcone e consegnate rispettivamente nel 2035, 2038 e 2039.

Un ordine da oltre 2 miliardi di euro

Il valore della commessa, soggetto alle consuete condizioni contrattuali e di finanziamento, è stato definito da Fincantieri come “molto importante”, categoria che nel sistema del gruppo supera i 2 miliardi di euro.

Le nuove navi avranno una stazza lorda di circa 183.000 tonnellate e potranno ospitare fino a 4.700 passeggeri ciascuna, confermandosi tra le unità più grandi e avanzate del segmento crocieristico.

Folgiero: “Rafforziamo una partnership storica”

L’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha sottolineato il valore strategico dell’accordo con Princess Cruises.

“Questo nuovo ordine rafforza una partnership di lungo corso – ha dichiarato – e garantisce visibilità produttiva per il cantiere di Monfalcone fino al 2039. Le nuove unità confermano il nostro ruolo di riferimento nella cantieristica avanzata e sostenibile”.

Folgiero ha evidenziato anche la coerenza dell’operazione con gli obiettivi del piano industriale 2026–2030 e con lo sviluppo del business crocieristico a lungo termine.

Princess Cruises: “Esperienza di bordo sempre più evoluta”

Dal lato dell’armatore, il presidente di Princess Cruises, Gus Antorcha, ha evidenziato come la nuova classe Voyager rappresenti un’evoluzione dell’offerta per i passeggeri.

Le nuove navi punteranno su spazi ripensati, maggiore qualità dell’offerta gastronomica, nuove soluzioni per l’intrattenimento e aree piscina più accoglienti, con l’obiettivo di attrarre sia clienti fidelizzati sia nuove generazioni di crocieristi.

Una collaborazione consolidata da 35 anni

Fincantieri e Princess Cruises vantano una collaborazione di lungo periodo: negli ultimi 35 anni il gruppo italiano ha costruito 21 navi per l’armatore, tutte realizzate nello stabilimento di Monfalcone.

Tra le più recenti figurano la Sun Princess, consegnata nel 2024, e la Star Princess, consegnata lo scorso anno.

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