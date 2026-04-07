Genova incontra i porti della California: tecnologia e green energy al centro

Il Direttore Tecnico Fabrizio Mansueto, insieme ai funzionari dello Staff Comunicazione e Marketing, ha presentato le principali attività e i progetti dei Ports of Genoa, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti come primo partner commerciale per l’export e la crescita dei traffici in entrambe le direzioni, nonostante il contesto dei dazi introdotti dall’Amministrazione statunitense. Particolare attenzione è stata riservata ai processi di innovazione tecnologica nei terminal, tra cui l’automazione di piazzali e gate.

Il confronto si è poi concentrato su sostenibilità e transizione energetica, con approfondimenti sui progetti volti a ridurre la carbon footprint del sistema portuale. I rappresentanti californiani hanno condiviso le esperienze dei porti di Los Angeles e Long Beach, tra i primi al mondo ad adottare sistemi di elettrificazione delle banchine (cold ironing), tecnologia oggi in fase di implementazione anche nei porti di Genova e Savona. Interesse è stato inoltre mostrato per i progetti dell’AdSP relativi alla produzione di energia fotovoltaica e allo sviluppo di smart grid per la gestione intelligente dell’energia.

L’incontro si è concluso con una visita a Palazzo San Giorgio, molto apprezzata dai partecipanti, in particolare per l’epigrafe con la lettera di Cristoforo Colombo alla sua città, scritta al ritorno dal viaggio verso le Americhe ed esposta nella Sala delle Compere.

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