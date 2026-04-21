Costa Crociere assume in Friuli Venezia Giulia: 57 posti e formazione gratuita per lavorare a bordo

Nuove opportunità di lavoro nel settore crocieristico arrivano dal Friuli Venezia Giulia, dove Costa Crociere è alla ricerca di 57 figure professionali da inserire sulle proprie navi. Tra i profili richiesti figurano animatori per adulti e bambini, consulenti per la vendita di crociere, tecnici specializzati in luci, audio e video e fotografi di bordo.

Nel dettaglio, sono disponibili 15 posti per ruoli legati all’intrattenimento e al supporto tecnico (animatori, tecnici e fotografi) e 12 per consulenti dedicati alla vendita di future crociere. I candidati selezionati parteciperanno a un percorso formativo gratuito organizzato con il supporto dei Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle certificazioni necessarie per lavorare in mare.

Le candidature devono essere inviate entro il 18 maggio tramite il portale regionale dedicato. Il processo di selezione si articolerà in più fasi: il 26 maggio si terranno test scritti di lingua online, seguiti da prove orali sempre a distanza. I candidati che supereranno queste fasi accederanno a colloqui e prove pratiche in presenza, previste a Trieste tra il 3 e il 5 giugno.

Chi supererà l’intero iter selettivo potrà accedere ai corsi di formazione, della durata compresa tra 452 e 556 ore, organizzati in collaborazione con Enaip FVG. Una parte del percorso si svolgerà anche fuori regione per ottenere le certificazioni obbligatorie all’imbarco. Al termine della formazione, Costa Crociere valuterà l’assunzione con contratti a tempo determinato, generalmente della durata di 4-6 mesi, con possibilità di rinnovo.

Tra i requisiti richiesti per partecipare figurano un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale quadriennale e una conoscenza base della lingua inglese (almeno livello A2). Per i consulenti di vendita è necessaria anche una seconda lingua straniera (francese, tedesco o spagnolo) almeno a livello B1, mentre per gli animatori è sufficiente un livello A2. È inoltre indispensabile essere disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.

Le mansioni variano a seconda del ruolo: gli animatori si occupano dell’intrattenimento degli ospiti e della gestione delle attività ricreative; i consulenti supportano i passeggeri nell’acquisto di nuove crociere; i tecnici garantiscono il corretto funzionamento degli impianti durante gli spettacoli; i fotografi realizzano e vendono immagini degli ospiti durante la vacanza.

La collaborazione tra la Regione e Costa Crociere rappresenta ormai un modello consolidato di inserimento lavorativo, capace di offrire formazione mirata e concrete opportunità occupazionali. I dati parlano chiaro: il 97% di chi completa il percorso viene assunto. Dal 2017 a oggi, centinaia di persone hanno già beneficiato di questo progetto, confermandone l’efficacia.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di valorizzazione delle competenze e di sostegno all’occupazione, che continua a essere replicata con successo sul territorio. Anche per questa nuova selezione, l’obiettivo è offrire non solo un impiego, ma una reale occasione di crescita professionale in un contesto internazionale.

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