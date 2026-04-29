PSA ITALY: passaggio di testimone a Venezia e Genova tra Marco Conforti e Dirk Jan Storm

L’Assemblea dei Soci di PSA Genoa Investments, la holding partecipata al 72% da Psa International e al 28% da Fair Market Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund – ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali e la nomina del nuovo Presidente di PSA Italy, segnando il passaggio di testimone tra Marco Conforti e Dirk Jan Storm alla guida delle business units italiane del Gruppo PSA International.

Il nuovo consiglio d’amministrazione sarà composto da Dirk Jan Storm, EM&A Regional CEO, Roberto Ferrari, CEO di PSA Genoa Investments, Terence Lee, EM&A Regional CFO e Pascal Reinards, Head of Corporate Development per PSA, oltre a Jeff Mouland e Danny Hong per Fair Market Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund.

A seguito della scadenza naturale del mandato triennale, Marco Conforti conclude il proprio incarico di Presidente: nominato a febbraio 2023 dal consiglio d’amministrazione di PSA Genoa Investments, Conforti - la cui carriera è stata caratterizzata dall’aver accompagnato a partire dal 1998 l’ingresso del Gruppo nei terminal di Genova e Venezia, primi investimenti europei di PSA, fino a ricoprirne il ruolo di EM&A Regional senior advisor, e da incarichi ai vertici di associazioni prestigiose come Assiterminal, Confetra e Feport - ha guidato PSA Italy in una fase caratterizzata da profondi cambiamenti nel settore del terminalistico portuale e della logistica internazionale.

Durante il suo mandato, le società del gruppo PSA Italy – i terminal PSA Genova Pra’, PSA SECH e PSA Venice-Vecon, che operano nei principali scali di Genova e Venezia – hanno consolidato il proprio ruolo strategico nel sistema portuale italiano e mediterraneo, mantenendo la leadership italiana nell’ambito della movimentazione logistica gateway del traffico container nazionale.

«Sono particolarmente grato per l’opportunità di aver contribuito allo sviluppo di PSA Italy in questi anni - ha dichiarato Conforti - Lascio realtà solide, consapevoli delle sfide in atto e pronte ad affrontare con determinazione i profondi cambiamenti che stanno interessando il terminalismo portuale e l’intera catena logistica. Sono certo che il Gruppo continuerà a rafforzare il proprio posizionamento grazie a competenze, visione industriale e capacità di innovazione: le nuove sfide che i nostri terminal affronteranno sono un passo concreto verso il futuro e sono orgoglioso e onorato di poter essere stato parte di questo cambiamento ».

A Conforti succede Dirk Jan Storm, neo Regional CEO Europe di PSA International, che assume contestualmente anche il ruolo di Presidente delle business units italiane del Gruppo.

Manager con oltre 25 anni di esperienza internazionale in ambito finance e general management, Storm ha ricoperto incarichi apicali in contesti industriali complessi e multinazionali, operando in Europa, Medio Oriente, Americhe, Africa e Asia. Nel corso della sua carriera ha guidato operazioni straordinarie di rilievo – tra cui processi di ristrutturazione finanziaria, fusioni industriali e sviluppo di grandi progetti greenfield – maturando una solida esperienza nei settori industriali della siderurgia e delle operazioni terminalistiche.

La profonda competenza finanziaria combinata a una visione strategica orientata allo sviluppo e all’integrazione dei business, consentono al Regional CEO Europe e Presidente di PSA Italy Dirk Jan Storm di essere determinante per accompagnare PSA Italy nelle prossime fasi di crescita, e portare a compimento i progetti strategici attualmente in corso nei terminal di PSA Genova Pra’ e PSA SECH a Genova e nel terminal di PSA Venice-Vecon a Venezia.

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