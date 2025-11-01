Porto di Ortona: Regione Abruzzo fa il punto sugli investimenti strategici

Il punto della situazione sugli investimenti in corso e programmati per il porto di Ortona si è svolto, ieri pomeriggio, a Pescara, in Regione, ed è stato al centro di una riunione di coordinamento convocata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, insieme all’Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis.

La riunione ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale di Ortona, con il Sindaco, Angelo Di Nardo, e il vicesindaco Simone Ciccotelli, e dei rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, del Commissario della Zona Economica Speciale (ZES), del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e dell’ARAP.

Durante l’incontro è stata analizzata la situazione degli investimenti per il porto di Ortona. La notizia più importante riguarda il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente alla progettazione del prolungamento del molo sud, un intervento da 40-47 milioni di euro, rimasto bloccato nella precedente programmazione e ora rifinanziato. Il progetto è stato sviluppato dall’Arap che è riuscita a disincagliare la procedura.

Il Presidente Marsilio ha sottolineato che, “pur comprendendo che i tempi possano sembrare lunghi, le procedure nel settore portuale sono necessariamente complesse. Dragaggi, studi sui fondali e analisi delle correnti marine richiedono mesi o anni di approfondimenti, – ha aggiunto – ma stiamo lavorando per garantire risultati concreti e duraturi”.

Marsilio ha, inoltre, evidenziato come “i lavori per il cavalcavia sono in corso, la banchina di riva è stata completata con anticipo e anche il dragaggio procede regolarmente. Stiamo costruendo un sistema portuale efficiente, collegato con l’entroterra, dove merci e operatori possano muoversi in modo agile e sicuro”.

La fase progettuale del prolungamento del molo sud è prevista entro la fine del 2026, con l’avvio dei lavori reali nel 2027.

