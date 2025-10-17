Porto di Gioia Tauro verso il record, commissario Piacenza: “Obiettivo 4 milioni di TEU nel 2025, 7 entro il 2029”

Il Porto di Gioia Tauro si prepara a superare una nuova soglia simbolica nella movimentazione container. “Abbiamo chiuso il 2024 con 3,9 milioni di TEU. Nei primi dieci mesi del 2025 siamo già a quota 3,3: spero di poter chiudere l’anno oltre i 4 milioni, magari ancora da presidente”.

Così Paolo Piacenza, commissario straordinario (e in attesa di nomina ufficiale a presidente) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio, durante il convegno dedicato agli scenari del trasporto container nell’ambito della Genoa Shipping Week.

Le prospettive per Gioia Tauro sono ambiziose: 7 milioni di TEU entro il 2029, grazie a una strategia di investimenti infrastrutturali e sostenibilità ambientale.

Tra gli interventi in corso, Piacenza ha annunciato che entro fine anno partiranno i lavori di dragaggio, con l’obiettivo di portare i fondali a -17/18 metri, aumentando la capacità di accoglienza per navi di grande stazza.

Già avviati anche i cantieri per l’installazione del cold ironing, tecnologia che permetterà alle navi attraccate di collegarsi alla rete elettrica di terra, spegnendo i motori e riducendo drasticamente le emissioni in porto.

Piacenza, che ricopre attualmente anche il ruolo di segretario generale dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale (Genova, Prà, Savona e Vado Ligure), ha sottolineato come i progetti in corso rappresentino una visione di lungo periodo, in grado di coniugare competitività, sostenibilità e modernizzazione.

